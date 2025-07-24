Стало известно, что повлияет на курс биткоина на следующей неделе

Курс биткоина достигнет $116–123 тыс. на следующей неделе, спрогнозировал для «Газеты.Ru» старший аналитик «БКС Мир инвестиций» ⁠Сергей Потапов.

«Биткоин завершил двухмесячную фазу консолидации и рос вопреки традиционно слабому летнему сезону, достигнув нового исторического максимума. Тем не менее на предстоящей неделе ожидается стабилизация движения в диапазоне $116–123 тыс. Потенциал дальнейшего роста в этом году, вероятно, ограничится отметкой около $130 тыс. Примечательной особенностью последних дней стало резкое снижение доминирования биткоина: показатель BTC Dominance показал самое существенное еженедельное падение с 2022 года, опустившись до уровня около 60%. Это свидетельствует о перераспределении спроса инвесторов в пользу Ethereum и других криптовалют. В период с 14 по 20 июля приток средств в Ethereum ETF составил рекордные $2,2 млрд – крупнейший еженедельный показатель на фоне растущего интереса инвесторов», — отметил Потапов.

По данным Coindesk, 23 июля курс биткоина превышал $118 тыс. С начала 2025 года он подорожал на 25%.

30 июля состоится заседание Федеральной резервной системы США, инвесторы будут тщательно изучать сигналы о будущих траекториях процентных ставок. Когда ставку повышают, деньги становятся дороже и перетекают в доллары и облигации. Когда снижают ставку, рисковые активы, в том числе криптовалюта, становятся привлекательнее для инвесторов, и ее курс идет вверх.

Ранее россиянам рассказали о неожиданной опасности домашнего майнинга криптовалюты.