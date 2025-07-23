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Стало известно, скольких россиян раздражает персонализированная реклама

Каждого пятого опрошенного россиянина раздражает персонализированная реклама
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Ekateryna Zubal//Shutterstock/FOTODOM

Подавляющее большинство (84%) опрошенных россиян заметили, что реклама в интернете подстраивается под их интересы. Таковы результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ (есть у «Газеты.Ru»). Отрицательно воспринимает то, что реклама подстраивается под его интересы, каждый пятый (19%).

Чаще негативно относятся к персонализированной рекламе люди старше 55 лет, а также те, у кого есть высшее образование. 36% не совершали покупки после того, как увидели рекламу, соответствующую текущим интересам. Такое поведение больше распространено среди россиян старше 55 лет и жителей сельской местности.

33% относятся к персонализированной рекламе положительно, так как это позволяет удобно и быстрее находить нужное. Подобная установка больше распространена среди молодежи до 24 лет, россиян в возрасте 25–34 лет и 35–44 лет и людей с высоким доходом. 31% относятся к персонализированной рекламе нейтрально.

Почти каждый второй житель России (48%) признался, что персонализированная интернет-реклама повлияла на его выбор и покупку товара и услуги.
Чаще об этом говорили молодые люди до 24 лет, жители городов и граждане с высоким доходом.

В опросе приняли участие 1,8 тыс. россиян.

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