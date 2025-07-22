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«Платформу роста» запустили в Свердловской области

Бренды Свердловской области присоединились к «Платформе роста»
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Пресс-служба РВБ

В Свердловской области запустили комплексную программу поддержки предпринимателей «Платформа роста» АСИ и компании РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ), сообщает пресс-служба компании.

О запуске программы стало известно на встрече главного исполнительного директора РВБ Роберта Мирзояна и заместителя губернатора, министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрия Ионина в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге.

Как отметил Мирзоян, компания видит в Свердловской области огромный потенциал для развития предпринимательства.

«Именно здесь появилось множество уже ставших знаменитыми отечественных компаний, помимо этого, ваш регион входит в десятку регионов России по росту продаж на Wildberries за прошедший год и занимает первое место по количеству продавцов в Уральском федеральном округе», — сказал он.

Он добавил, что Свердловская область стала 23-м регионом, в котором запустили «Платформу роста».

«Проект точно попадает в поставленную на федеральном уровне задачу по доращиванию компаний МСП: помощи в переходе из микробизнеса в малый, из малого – в средний и далее», — сказал Ионин.

Напомним, программа «Платформа роста» была запущена в декабре 2024 года. Программа включает в себя целый ряд направлений поддержки предпринимателей, среди которых обучение продажам на Wildberries, поддержка на всех этапах работы на маркетплейсе и другие. Всего в проекте представлено более 400 брендов из регионов России.

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