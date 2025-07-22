Стало известно, что раздражает россиян в магазинах

Большинство (66%) опрошенных россиян заявили, что громкий шум в магазинах мешает им совершать покупки. За год доля таких ответов увеличилась на 9 процентных пунктов. Таковы результаты опроса, проведенного компанией «Рокфон» (есть у «Газеты.Ru»).

Так, в 2025 году 42% респондентов отметили, что из-за шума хотят быстрее покинуть помещение магазина. 24% признались, что приобретают в таких условиях «в разы меньше». Также на 7 п.п. выросла доля россиян, испытывающих раздражение от громкой музыки.

Главными источниками дискомфорта у россиян в магазине остаются шум от скопления людей (41%) и длинные очереди (40%). Кроме того, от совершения покупки потребителей отталкивают слишком навязчивые консультанты (24%) и неудобная планировка магазина (10%).

В 2024 году 45% опрошенных россиян предпочитали покупать офлайн, в 2025 доля ответивших так респондентов снизилась до 37%. При этом число людей, которые вообще перестали ходить в офлайн-магазины, выросло с 19% до 22%.

В опросе приняли участие 1,7 тыс. россиян.

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