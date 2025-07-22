Все частные дома в России предложили оборудовать громоотводами

Громоотвод нужно включить в перечень обязательных требований к безопасности индивидуальных жилых домов (ИЖС) при получении разрешения на ввод в эксплуатацию, предложит правительству РФ депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. Он рассказал об этом «Газете.Ru».

Никитин считает нужным добавить это правило в Градостроительный кодекс РФ и прописать его на уровне закона.

Депутат также предлагает в законе о пожарной безопасности добавить правило: все частные дома должны иметь молниезащиту, соответствующую современному ГОСТу. Среди других предложений депутата — при подключении дома к электросетям проверять, есть ли молниезащита — и делать это официально через систему сертификации, плюс ввести постепенное обязательное оснащение уже построенных домов, особенно деревянных и в регионах с частыми грозами (например, на Кубани, Урале и в Южной Сибири), в первую очередь — для домов выше двух этажей. Наконец, Никитин считает нужным поддержать людей с невысокими доходами, многодетные семьи и других, кто нуждается, — дать субсидии (покрытие от 50 до 100% стоимости громоотвода) и налоговые вычеты за установку.

«В связи с увеличением числа пожаров в отдельно стоящих жилых домах, вызванных грозовыми разрядами, возникает необходимость дополнительной защиты объектов ИЖС. Сейчас не все новые малоэтажные дома обязательно оборудуются громоотводами. Многие владельцы игнорируют электробезопасность. Ежегодно от ударов молний в России гибнут люди, горят дома, уничтожается имущество. Только по официальным данным МЧС, до 30% пожаров в частном секторе возникают из-за грозовых разрядов. И за каждой цифрой — человеческая трагедия, которую можно было предотвратить. Установка громоотводов в частных домах сейчас не является обязательной», — отметил Никитин.

По его словам, громоотвод — проверенная веками инженерная система, как фундамент или крыша. Никитин подчеркнул, что это цивилизованная норма — такая же, как тротуар у дома или водоотвод. Депутат рассказал, что в Германии, Франции, Финляндии громоотводы обязательны.

«Почему в России жизнь человека должна стоить дешевле? Мы обязываем строить дома по противопожарным нормам, ставить газовые и электрические счетчики, но защита от молнии остается на усмотрение владельца. Безопасность не может быть добровольной. Обязательная установка громоотводов в частных домах — это небольшие затраты, но колоссальная прибавка к безопасности. Предлагаемые изменения помогут сохранить тысячи домов и сотни жизней!», — уверен депутат.

Для частных домов в России установка громоотвода не обязательна. Это скорее рекомендация. Обязательной защита становится, только если дом находится в зоне, где часто грозы (больше 20 часов в год), или если дом — пожароопасный (например, деревянный). Обычно для частных домов ставят простые громоотводы — металлические стержни на крыше, или используют саму металлическую крышу как защиту, но только если она подключена к заземлению. Без заземления даже металл не спасет — были случаи, когда дома с металлической крышей сгорали от молнии, потому что заземление не сделали.

Ранее дом загорелся от удара молнии в Московской области.