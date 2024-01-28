Размер текста
А
А
А

Петербурженка застряла в лифте, который начал заполняться водой из-за прорыва трубы

Mash: в Петербурге студентка застряла в лифте, который заполнялся водой

В Петербурге студентка застряла в лифте, который начал заполняться водой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в ЖК «Эталон на Неве». Девушка зашла в лифт, чтобы спуститься и поехать на занятия, однако он застрял, а сверху начала литься вода. При этом у студентки не работал телефон и связь с внешним миром присутствовала только через кнопку диспетчера. Петербурженку не могли вызволить из заполнявшегося водой лифта около часа.

По словам местных жителей, затопления в доме случались в раньше. Первый раз трубы прорвало в год сдачи жилья, и вода залила парковку. С тех пор с потолка подземной парковки все еще капает вода, и жильцы укрывают автомобили брезентом.

Позже прорывы происходили и в самом доме — пострадало шесть подъездов. Кроме того, накануне Нового года прорыв трубы произошел в детском саду, расположенном в ЖК, и работники самостоятельно вычерпывали воду в выходной день.

Ранее в Якутии ребенок получил ожоги из-за прорыва трубы в детском саду.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами