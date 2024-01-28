Петербурженка застряла в лифте, который начал заполняться водой из-за прорыва трубы

В Петербурге студентка застряла в лифте, который начал заполняться водой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в ЖК «Эталон на Неве». Девушка зашла в лифт, чтобы спуститься и поехать на занятия, однако он застрял, а сверху начала литься вода. При этом у студентки не работал телефон и связь с внешним миром присутствовала только через кнопку диспетчера. Петербурженку не могли вызволить из заполнявшегося водой лифта около часа.

По словам местных жителей, затопления в доме случались в раньше. Первый раз трубы прорвало в год сдачи жилья, и вода залила парковку. С тех пор с потолка подземной парковки все еще капает вода, и жильцы укрывают автомобили брезентом.

Позже прорывы происходили и в самом доме — пострадало шесть подъездов. Кроме того, накануне Нового года прорыв трубы произошел в детском саду, расположенном в ЖК, и работники самостоятельно вычерпывали воду в выходной день.

Ранее в Якутии ребенок получил ожоги из-за прорыва трубы в детском саду.