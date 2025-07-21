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Названы пять ошибок при покупке мебели

STAVROS: чаще всего покупатели мебели не сопоставляют ее размер с помещением
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Большинство россиян при покупке мебели совершают одни и те же пять ошибок, из-за которых сталкиваются с лишними расходами, неудобством в быту и дисгармонией в интерьере, сказал «Газете.Ru» гендиректор STAVROS Андрей Рагозин.

«Чаще всего покупатели не учитывают реальные размеры мебели и параметры помещения. Люди выбирают диван или шкаф, не сделав точных замеров комнаты и проходов. В итоге диван не проходит в дверной проем, тумбочка не влезает, а шкаф перекрывает розетку», — пояснил Рагозин.

Вторая ошибка — покупать мебель, ориентируясь только на внешний вид. По словам эксперта, важны не только эстетика, но и функциональность.

«Современный диван без ящика для хранения быстро перестает радовать. Особенно в небольших квартирах, где каждый сантиметр на счету», — отметил Рагозин.

Третья проблема — несоответствие мебели стилю интерьера. По наблюдениям Рагозина, покупатели часто приобретают эффектные, но стилистически чужеродные предметы. Например, дизайнерское кресло может выбиваться из минималистичной обстановки. Перед покупкой стоит определить доминирующий стиль и подбирать мебель в соответствии с ним, рекомендовал эксперт.

Четвертая ошибка — пренебрежение качеством материалов. Недорогая мебель из некачественного ДСП или с ненадежной фурнитурой быстро ломается, что влечет повторные траты и разочарование, подчеркнул Рагозин.

Наконец, все чаще мебель покупают без предварительного осмотра — только по фото в интернете. По мнению эксперта, это чревато расхождением в цвете, размере и фактуре изделия. Перед покупкой лучше посмотреть образцы вживую — в шоуруме или заказать тестовые материалы, заключил Рагозин.

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