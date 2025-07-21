Стало известно, сколько россиян тревожатся из-за нехватки денег

Более трети (33,7%) опрошенных россиян испытывают постоянную тревогу из-за финансовых трудностей и уже сталкиваются с нехваткой денег. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-платформой WEBBANKIR (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 41,2% испытывают это чувство периодически, причем большинство из них (28,1%) надеются справиться с потенциальными трудностями. Уверенно смотрят в финансовое будущее лишь 25,1% респондентов: 16,1% считают свое положение стабильным, а 9% рассчитывают на улучшение ситуации.

Среди главных причин финансового беспокойства россияне чаще всего называли наличие незакрытых кредитов — этот вариант выбрали 57,2% участников. Почти 40% обеспокоены высокой инфляцией, а 27,8% — возможным снижением зарплаты. Потерю дохода из-за увольнения боятся 20,6% опрошенных, еще 24,2% опасаются последствий серьезной болезни. Каждый пятый (22,2%) указал на импульсивные траты как потенциальный источник проблем.

Существенно меньше россиян тревожатся из-за появления детей или роста расходов на них. Наименьшая часть участников опроса призналась, что беспокоятся из-за выхода на пенсию.

Опрос был проведен в июле 2025 года. В исследовании участвовали 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет из разных регионов страны. Большинство участников составляли молодые россияне от 20 до 35 лет — на них пришлось более 60% всех ответов.

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