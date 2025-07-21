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В Роскачестве оценили запрет на распитие чая на рабочем месте

Эксперт Роскачества Ганькина: запрет на чай на рабочем месте может нарушать ТК
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Depositphotos

Жесткие запреты на напитки и еду на рабочем месте могут нарушать трудовое законодательство и идти вразрез с принципами сотрудников. Об этом «Газете.Ru» заявила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина, комментируя разъяснения юристов по ограничению чаепитий на рабочих местах.

По ее словам, в организациях, где в приоритете осознанность, доверие и ориентация на сотрудника, любые ограничения должны рассматриваться через их влияние на команду и клиентов.

«Если сотрудник выполняет задачи и соблюдает договоренности, почему он не может сделать глоток чая без формального отрыва от работы?» — отметила Ганькина.

С юридической точки зрения работодатель вправе вводить внутренние правила, включая ограничения на напитки, если они прописаны в правилах трудового распорядка (статья 21 Трудового кодекса). Однако такие нормы не должны ухудшать положение работника по сравнению с гарантиями, предусмотренными ТК. Например, статья 108 обязывает предоставлять перерывы для отдыха, а статья 209 — обеспечивать нормальные условия труда, включая возможность утоления жажды.

«Запрет на чай без веской причины может быть признан чрезмерным. Такие ограничения часто дают обратный эффект: создают стресс, нарушают коммуникацию и снижают вовлеченность. Сотрудник, который вынужден пить воду тайком или ждать перерыва, будет меньше сосредоточен на работе и хуже взаимодействовать с коллегами», — пояснила эксперт.

Вместо запретов Ганькина предложила гибкий подход — например, разработку с командой «чайного этикета»: использовать закрытые кружки в open space и не проводить чаепития во время совещаний. Такой диалог помогает находить баланс между интересами бизнеса, клиентов и сотрудников и формировать рабочую среду, основанную на уважении и доверии, уверена эксперт.

Работодатель имеет право запретить сотрудникам пить чай на рабочем месте в локальных актах, заявила юрист Headhunter Ольга Владимирова в беседе с РИА Новости 9 июня. По ее словам, акты можно выпустить в случае, если у работников есть возможность покинуть рабочее место на обед.

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