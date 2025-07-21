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Стало известно, сколько москвичей испытывают выгорание

Более 40% опрошенных москвичей испытывают выгорание от жизни в большом городе
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Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина (43%) опрошенных москвичей испытывают выгорание от жизни в большом городе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой «Родина» (есть у «Газеты.Ru»).

Примерно треть участников опроса не испытывали этого состояния и не боятся его. Еще 20% опасаются, что могут с ним столкнуться.

Около половины столичных жителей отметили, что восстановить свой эмоциональный комфорт им помогают прогулки в зеленых зонах (парках и лесных массивах). Четверть опрошенных заявили, что такой способ отдыха не влияет на их психологическое состояние. Еще 25% уверены, что никакой пользы для душевного спокойствия прогулки на природе не приносят.

«Эмоциональное выгорание в мегаполисе — это очень распространенное явление. У жителей больших городов перегружена нервная система, на которую неизбежно влияют постоянный шум, спешка, огромные потоки неконтролируемой информации, чувство одиночества и изоляции в толпе. Рецепт прост — если нет возможности уехать на природу, можно выйти ненадолго в парк или сквер, либо пройтись по городу или набережной хотя бы 10−15 минут, осознанно переключая фокус внимания на свойства окружающих предметов», — отметила клинический психолог, психотерапевт, преподаватель психологии Дарья Горожанкина.

Примерно 40% москвичей отметили, что справляться со стрессом им также помогают занятия спортом. По мнению трети респондентов, физические нагрузки вообще не влияют на уровень их эмоционального комфорта, а еще 30% опрошенных пожаловались на то, что у них нет возможности заниматься спортом.

«Около половины участников проведенного исследования (49%) хотели бы иметь возможность заниматься спортом на площадках, расположенных рядом с их домами. Четверть москвичей считают наличие объектов спортивной инфраструктуры важным фактором при выборе жилья, еще для 25% опрошенных это не имеет существенного значения», — заключил совладелец и сооснователь группы «Родина» Антон Винер.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. москвичей старше 18 лет.

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