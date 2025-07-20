Россияне стали больше платить за пиво

«Ромир»: средний чек на пиво в РФ в первом квартале вырос во всех форматах

В первом квартале 2025 года средний чек на пиво в России вырос во всех категориях упаковки. Об этом свидетельствуют данные исследования «Ромир», которое есть в распоряжении ТАСС.

По словам экспертов, такая тенденция отмечается на фоне общего сокращения числа покупателей пива. Среднестатистический покупатель стал платить в среднем на 32 рубля больше за пиво в стеклянных бутылках, на 40 рублей больше за пиво в банках (достигнув 192 рублей) и на 39 рублей больше за пиво в ПЭТ-бутылках. Наибольший рост отмечен у разливного пива: его средний чек увеличился на 65 рублей, достигнув 285 рублей за покупку.

Эксперты «Ромира» указали, что, несмотря на общее снижение аудитории покупателей, разливное пиво показывает значительный рост частоты покупок среди лояльных потребителей – до 4,4 раза в год против 3,8 раза годом ранее. При этом доля покупателей разливного пива сократилась на 1,9 процентных пункта.

Пиво в стеклянных бутылках, как следует из исследования, показало стабильность: доля его покупателей осталась практически неизменной (30,4%), а частота покупок заметно выросла – до 10,2 раза в год (против 9,1 раза в 2024 году).

Пиво в банках зафиксировало снижение доли покупателей (на 3,3 п.п.), однако частота покупок этого формата увеличилась до 10,1 раза. Пиво в ПЭТ-упаковке также потеряло часть покупателей (доля снизилась до 20,3%). Хотя частота покупок ПЭТ осталась на уровне прошлого года, этот формат лидирует по среднему объему за покупку – 1,94 литра.

Ранее экономист Татьяна Федорова предупредила, что пиво в России подорожает на 10-20% к весне 2026 года.