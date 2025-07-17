Стало известно, сколько платят бортпроводникам

HeadHunter: средняя зарплата бортпроводников в России выросла на 12% за год

В первом полугодии 2025 года медианная зарплата бортпроводников в России достигла 86 тыс. рублей в месяц (+23% за год). Об этом говорится в исследовании hh.ru, подготовленном ко Всемирному дню бортпроводника 12 июля (есть у «Газеты.Ru»).

Одну из самых высоких зарплат предлагает ПАО «Аэрофлот» — от 138 тыс. рублей до вычета налогов. При этом опыт работы не требуется: авиакомпания проводит бесплатное обучение с выплатой стипендии, а также обещает карьерный рост и развитие языковых навыков.

Параллельно растет спрос на специалистов. В первой половине 2025 года работодатели разместили более 700 вакансий для бортпроводников — на 18% больше, чем годом ранее.

Больше всего предложений — в Москве и Подмосковье (44% от общего объема), затем идут Краснодарский край (13%) и Санкт-Петербург (9%). Также в топ‑10 вошли Свердловская и Ленинградская области, Тверь, Нижний Новгород, Белгород и Пермь.

На фоне увеличения вакансий растет и интерес к профессии: число откликов выросло более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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