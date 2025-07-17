СберБанк Онлайн обновил раздел «Платежи» для Android-устройств

В актуальной версии приложения СберБанк Онлайн для Android-устройств обновился раздел «Платежи», сообщает пресс-служба Сбера. Изменения направлены на улучшение удобства и безопасности пользователей.

Теперь в разделе появилась функция «Счета на оплату», которая позволяет мгновенно оплачивать услуги ЖКХ, интернет и государственные услуги без необходимости поиска реквизитов или ожидания квитанций. Выставленные счета можно скрыть или удалить, если они перестали быть актуальными.

«Счет, который приходит в СберБанк Онлайн, нельзя подделать — оплачивая услуги таким образом, человек защищен от перевода средств злоумышленникам», — отметили в пресс-службе банка.

В Сбере считают это важным на фоне участившихся случаев мошенничества с поддельными QR- и штрих-кодами, которые злоумышленники подбрасывают в почтовые ящики.

Также для удобства пользователей сохраняются все ранее оплаченные реквизиты в разделе «Недавно платили». Теперь не нужно повторно вводить данные для коммунальных платежей, мобильной связи, образования и других услуг.

Еще одним нововведением стал раздел «Дом», где вся информация о недвижимости пользователя (дома, квартиры, гаражи, кладовки) автоматически связывается с адресом. Отмечается, что данные наполняются из сервиса Домклик, портала Госуслуг и других источников при наличии соответствующих согласий.

Кроме того, пользователи получили возможность редактировать информацию, добавлять новые объекты или удалять лишние.

Напомним, раздел «Дом» был перезапущен в октябре 2024 года. Теперь он включает различные сервисы для управления недвижимостью: оформление страховки, консультации с юристом, заказ дизайн-проекта и многое другое. Самой популярной функцией остается оплата коммунальных услуг — с момента обновления ей воспользовались более 30 млн раз.