В аэропорту Горно-Алтайска откроется международный терминал

На территории аэровокзального комплекса Горно-Алтайска планируется открытие международного терминала, способного обслуживать пассажиров международных рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Приказ об открытии постоянного многостороннего воздушного грузо-пассажирского пункта пропуска через государственную границу России в аэропорту Горно-Алтайск подписало Министерство транспорта.

В документе определены пределы нового пункта пропуска и размещение государственных контрольных органов, включая Федеральную таможенную службу, пограничный контроль ФСБ, Россельхознадзор и Роспотребнадзор.

Генеральный директор аэропорта Владимир Куликов назвал это событие историческим для Республики Алтай. По его словам, присуждение международного статуса идет в унисон с мощным экономическим развитием региона и обеспечивает дополнительные возможности для развития авиасообщения республики.

«Это именно тот необходимый и важный шаг, чтобы в жители региона смогли вылетать непосредственно из Горно-Алтайска заграницу, а гостям республики было удобнее добираться. Следующий наш рубеж — непосредственное открытие международного терминала, которое является сложнейшей комплексной задачей, которую мы стараемся решить в кратчайшие сроки на благо жителей и гостей республики», — сказал он

Напомним, в марте 2025 года правительство России присвоило аэропорту Горно-Алтайск международный статус. Решение направлено на социально-экономическое развитие региона, увеличение туристического потока, упрощение логистики, привлечение инвестиций и расширение внешнеэкономической деятельности.

Сейчас международный терминал находится на финальной стадии подготовки: завершаются отделочные работы и техническое оснащение здания.

Планируется, что к 2028 году будет завершена полная модернизация аэровокзального комплекса, частью которого станет международный пункт пропуска. К 2030 году обновленный аэропорт сможет принимать более 1,3 млн пассажиров ежегодно.