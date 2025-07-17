Health & Nutrition показала рекордный рост выручки и объемов переработки

Компания Health & Nutrition (H&N) заняла лидирующие позиции в ежегодном рейтинге крупнейших переработчиков молока России за 2024 год. Рейтинг представили Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), аналитическое агентство Streda Consulting и медиаплатформа Milknews.

H&N стала одним из лидеров в сегментах цельномолочной продукции и modern dairy, достигнув выручки в 141,8 млрд рублей. Компания продемонстрировала рекордные для отрасли темпы роста: выручка увеличилась на 25,2 млрд рублей (21,6%), а объемы переработки – на 14,7%.

«Пройдя этап локализации, став полностью российской компанией, мы не просто сохранили накопленный опыт, но и заложили основу для нового роста. В прошлом году мы показали достойные результаты, и это не случайность, а показатель системной работы: инвестиций в модернизацию, укрепления сырьевой базы, внимания к качеству и постоянного диалога с потребителем», – отметил председатель совета директоров компании H&N Руслан Алисултанов.

Рост H&N по итогам года – это отражение курса, который компания взяла за последние два года, пройдя за это время путь глубокой трансформации и локализации. В рамках пятилетней стратегии развития H&N планирует направлять значительные инвестиции в модернизацию производственных мощностей, автоматизацию логистических процессов и развитие собственной сырьевой базы. Уже реализуются проекты по расширению перерабатывающих мощностей на ключевых заводах, в фокусе внимания компании – продукты с улучшенным нутриентным составом и инновационные решения для функционального питания.

В 2025 году H&N продолжит инвестиционную программу: только в обновление и техническое перевооружение заводов планируется направить более 6,5 млрд рублей. Компания также делает ставку на устойчивое развитие – снижение углеродного следа, бережное отношение к водным ресурсам, переход на экологичную упаковку, забота о сотрудниках и регионах присутствия остаются приоритетами наравне с экономическими целями.

Гендиректор Союзмолоко Артём Белов подчеркнул, что в условиях слабой внешней конъюнктуры и ограниченных экспортных возможностей драйвером развития отрасли остаётся внутренний спрос.

«Будущее – за компаниями, которые смогут предлагать рынку не просто молоко, а ценностные продукты, соответствующие новым потребительским привычкам, – говорит глава союза. – Реализация анонсированных компанией Health & Nutrition планов по модернизации производств и вертикальной интеграции с созданием собственной сырьевой базы неизменно отразится на ландшафте всей индустрии», – добавил он.

Первое место в общем рейтинге сохранила компания «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo) с выручкой более 152 млрд рублей. На втором месте – Health & Nutrition, замыкает тройку Hochland Russland с выручкой 54 млрд рублей.

Совокупная выручка 30 крупнейших молочных компаний по итогам 2024 года составила около 1 020 млрд рублей, обеспечив переработку более 60% молока, произведённого в стране – это более 20 млн тонн.

«Рейтинг переработчиков за 2024 год в очередной раз демонстрирует опережающий рост лидеров и продолжающуюся трансформацию отрасли: рынок становится всё более структурированным, а рост выручки и объёмов переработки сырья сосредоточен у амбициозных компаний, ориентированных на создание высокой добавленной стоимости для потребителя», – отметил гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев.