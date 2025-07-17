Япония впервые с 2023 года приобрела нефть у РФ

Япония в июне текущего года импортировала нефть из РФ общей стоимостью $25,3 млн. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на министерство финансов азиатского государства.

Из материала следует, что Токио с февраля 2023 года воздерживался от покупки российской нефти. Однако министерство экономики Японии призвало правительство возобновить импорт этого энергоносителя из РФ, и в начале лета было решено приобрести 70 тыс. тонн нефти.

«Вместе с этим, согласно торговой статистике, в январе–июне этого года Япония импортировала на 3,3% меньше СПГ (сжиженного природного газа — «Газета.Ru») из РФ, чем за аналогичный период годом ранее», — говорится в статье.

Также в тексте подчеркивается, что импорт российского угля за тот же период сократился на 12,3%.

При этом РФ увеличила поставки цветных металлов и зерновых в Японию. Экспорт данных товаров вырос на 20,1% и 33,9% соответственно. Рост показали и поставки овощей (+23,4%), рыбы и рыбной продукции (+7,8%).

Япония, в свою очередь, на 426% и 43,1% увеличила экспорт в РФ пластика и медицинских товаров. Кроме того, Токио нарастил поставки компьютеров и комплектующих для них, резины и бумаги.

Ранее в РФ зафиксировали снижение экспорта нефти и нефтепродуктов.