Россиянам стала доступна бесплатная юрпомощь для возврата денег за некачественные покупки

Т-Банк запустил сервис бесплатной юридической помощи для возврата денег за некачественные товары и услуги. Компания первой среди финансовых организаций в России предоставила россиянам возможность вернуть средства даже при оплате картой другого банка, наличными или переводом, подчеркнули в Т-Банке.

Cервис является частью платформы «Т-Банк Возврат», добавили в компании. При обращении к его специалистам россияне бесплатно получат консультацию о том, как лучше осуществить возврат средств в конкретной ситуации, при необходимости — помощь в подготовке документов, в частности, досудебной претензии продавцу. Заявку обработают не позднее 24 часов. От начала консультации до готового документа специалистам сервиса потребуется порядка 45 минут, уточнили в банке.

Ранее бесплатную юридическую помощь, как сообщили в компании, предоставляли только для клиентов. Теперь воспользоваться услугой могут все жители России.

«Ежемесячно более 300 000 человек обращаются в приложение Т-Банка за помощью в возврате средств. Мы выстроили для клиентов надежную и быструю систему юридической помощи, которая работает там, где чарджбэк невозможен. И теперь готовы масштабировать этот опыт», — рассказал руководитель управления претензий и возвратов Т-Банка Алексей Дианов.

В финансовой организации уточнили, что сервис разработан для потребителей, которые приобрели бракованный товар, не получили оплаченный заказ или качественно оказанную услугу, перенесли или отменили мероприятие, рейс либо тур. Также он подходит для случаев, когда продавец объявил себя банкротом и отказался возвращать средства клиенту.

По мнению главы общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олега Павлова, деятельность сервиса положительно отразится на уровне правовой грамотности всех участников рынка электронной коммерции.

«При покупках в интернете основная проблема потребителей связана с возвратом денег за некачественные товары или услуги, и любая профессиональная помощь здесь будет полезна. Также внимание к сервису будут проявлять не только потребители, но и предприниматели, что в целом будет повышать грамотность, прежде всего, рынка электронной коммерции», — считает Олег Павлов.

В свою очередь, в Союзе потребителей России отметили, что сервис может способствовать и более глобальным изменениям на рынке.

«Когда потребителю становится легче решать свою проблему, он чаще начинает заявлять законные требования к предпринимателям. Которые, в свою очередь, в связи с неизбежным риском финансовых потерь начнут проявлять больше внимания к правам потребителей», — полагает председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.