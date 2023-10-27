Россияне стали реже покупать лапшу быстрого приготовления и сухпайки

За год в России существенно снизились продажи лапши быстрого приготовления, сухого пайка и тушенки. Однако цены на многие из этих продуктов при этом увеличились, передает RT со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Такском».

Продажи лапши снизились на 19% по сравнению с прошлым годом, консервов – на 8%, сухого пайка – на 34%.

При этом лапша быстрого приготовления подорожала в среднем на 13% и в октябре стоила 65 рублей, а цена на тушенку выросла на 9%. Снизилась цена, по данным исследования, на сухой паек – в среднем на 4%, до 835 рублей.

Исследование провели на основе анализа более 51 млрд кассовых чеков.

Напомним, в октябре прошлого года продажи сухпайка в России выросли на 81%, а тушенки – на 34%.

Ранее также сообщалось, что в России возник дефицит лапши быстрого приготовления «Роллтон» в коробках из-за сбоев с поставками.