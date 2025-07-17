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В Москве стали реже покупать квартиры

Level Group: число сделок по покупке квартир комфорт-класса в Москве упало на 48%
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Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

Жители Москвы стали заметно реже покупать новые квартиры. Количество сделок по приобретению квартир комфорт-класса в июне 2025 года снизилось на 48%, бизнес-класса — на 37%, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Level Group.

«В июне 2025 года зафиксировано существенное снижение количества сделок в обоих сегментах — комфорт- и бизнес-классе относительно июня 2024 года. Однако снижение в комфорт-классе оказалось более выраженным: на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в бизнес-классе снижение меньше — на 37%. Интересно, что доля неипотечных сделок в июне и в комфорт, и в бизнес-классе выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15 процентных пунктов и 31 п.п. соответственно за счет рассрочки, доля которой на фоне отмены ипотеки с господдержкой и ужесточения условий по семейной ипотеке заметно выросла», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что при этом в структуре сделок по-прежнему преобладает ипотека. В комфорт-классе доля ипотечных сделок в июне составила 69%, показав рост на 6 п.п. по сравнению с маем (63%). В бизнес-классе доля ипотечных сделок также увеличилась — с 38% в мае до 42% в июне (+4 п.п.).

По итогам первого полугодия 2025 года динамика сделок также схожа: в комфорт-классе падение составило 14% в квадратных метрах, в бизнес-классе — 17%. Средняя площадь сделок в комфорт-классе почти не изменилась и составила 42,7 кв. м. В бизнес-классе зафиксировано небольшое снижение на 2%, до 56,8 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Москве резко подорожали квартиры.

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