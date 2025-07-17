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Россиянам рассказали, что делать в случае отключения мобильного интернета

AppFox: нужно внести оффлайн-карты и документы в телефон на случай отключения связи
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SGM/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам следует установить оффлайн-карты (например, 2ГИС, Яндекс Карты) на случай отключения мобильного интернета в целях безопасности, сказал «Газете.Ru» генеральный директор студии digital-разработки AppFox Вячеслав Богаткин.

Он также рекомендовал заранее загрузить важные документы, билеты, инструкции, чтобы они были доступны без интернета, записать важные контакты в телефонную книгу или блокнот, а после окончания отключения интернета перезагрузить устройство, чтобы быстрее восстановить соединение. Богаткин призвал россиян следить за рассылками своего мобильного оператора, подписаться на уведомления, если есть такая возможность. Эксперт также посоветовал узнать, где поблизости есть точки доступа к проводному интернету (кафе, ТЦ, коворкинги, библиотеки, отделения госуслуг и другие общественные пространства).

«За последние три месяца количество случаев отключений мобильного интернета в российских регионах возросло с 69 случаев в мае до 655 в июне. На федеральном уровне обсуждается возможность систематизации процесса. Минцифры рассматривает идею создания единого уполномоченного органа и введения регламентов для отключений. Это шаг к прозрачности и защите интересов граждан. Некоторые операторы рассылают SMS-уведомления, но это не массовая практика, скорее, инициатива. Отключения мобильного интернета — вынужденная мера безопасности. Важно, чтобы граждане были готовы и чувствовали себя уверенно даже в непредвиденных ситуациях», — отметил Богаткин.

Ранее в Минцифры пообещали сократить число массовых отключений интернета в России.

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