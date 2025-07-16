В Москве начали строить метро до СберСити

В Москве начались работы по прокладке левого перегонного тоннеля на участке от станции «Рублево-Архангельское» до станции «Ильинская» Рублево-Архангельской линии метро. Новая ветка соединит смарт-район СберСити с центром города, сообщает пресс-служба Сбера.

Торжественная церемония запуска проходческого щита состоялась с участием мэра Москвы Сергея Собянина и президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Тоннелепроходческий комплекс «Александра» начнет строительство тоннеля длиной 2,5 км, а в сентябре 2025 года стартует работа второго комплекса — «София» для прокладки правого тоннеля. Глубина работ у станции «Рублево-Архангельское» составит 16,5 м, у станции «Ильинская» — 17 м, а в самой глубокой точке тоннеля — 25 м. Часть маршрута пройдет под Москвой-рекой.

Выход со станции метро «Рублево-Архангельское» будет интегрирован в современное офисное здание с крупнейшим в стране кампусом «Школы 21».

«Мы с мэрией Москвы строим один из самых современных умных городов в мире. СберСити будет одним из самых интересных мест для жителей Москвы — с более 30 км велосипедных и пешеходных дорожек, а также 5 км набережной. Треть территории займут сады и парки. Уникальный ландшафтный дизайн, с которым мы можем познакомиться уже сейчас ― большая часть обустроена. Здесь появится уникальный центр водных видов спорта», — сказал Греф.

Сергей Собянин отметил, что новая линия метро станет мощным транспортно-пересадочным узлом, разгрузит Новую Ригу и улучшит доступность района.

«Очень важно, что новый район Москвы формируется по-современному. Это также самый крупный в мире проект, который реализуется по стандартам зеленого проектирования. Также в СберСити применяются умные технологии для дома и города. Очень важно, что здесь формируется очень мощная социальная, спортивная инфраструктура, появятся уникальные образовательные учреждения», — сказал он.

Также Греф и Собянин ознакомились с ходом строительства первого делового квартала А24 площадью более 40 тыс. кв. м. В СберСити появится офисный кластер общей площадью 837 тыс. кв. м. Квартал А24 станет центром деловой и общественной жизни района. Завершить строительство планируется до конца 2025 года.