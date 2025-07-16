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В «Пятерочке» зафиксировали рост продаж сырной продукции на 27%

Москва, Подмосковье и Краснодарский край стали лидерами по объему покупок сыров
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Пресс-служба «Пятерочки»

В России зафиксирован рост потребительского спроса на сыры. Об этом сообщили в торговой сети «Пятерочка».

Так, с июня 2024 года по июнь 2025 года покупатели приобрели более 714 млн упаковок сыров. Такой результат на 27% больше, чем годом ранее. При этом каждый пятый сыр в корзине — продукция собственной торговой марки (СТМ) сети.

«Сыр занимает важное место в рационе россиян. Его покупают на завтрак, используют в приготовлении горячих блюд, берут для перекуса или подают на праздничный стол», — говорится в сообщении.

Лидерами по объему покупок стали Москва, Московская область и Краснодарский край. В столице за год было куплено 61,3 млн упаковок сыра, в Подмосковье — 61 млн, а в Краснодарском крае — 21,1 млн.

Наибольшей популярностью пользуются твердые сыры (более 206 млн упаковок), плавленые сыры (161,4 млн упаковок) и творожные (72,8 млн).

Как отметили в компании, покупатели все чаще выбирают сыры собственных торговых марок сети. За год продажи СТМ увеличились на 17% и превысили 152,7 млн упаковок.

Самыми популярными брендами оказались Liebendorf, «Красная цена», «Свежий ряд» и «Вкус & Польза». Продукцию этих марок чаще всего покупали в Москве (14,4 млн упаковок), Московской области (15,5 млн) и Краснодарском крае (7,9 млн).

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