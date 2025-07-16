«Роснефть» усовершенствовала технологии очистки попутного нефтяного газа

Сотрудники компании «Оренбургнефть», главного добывающего актива «Роснефти» в Приволжье, получили патент на технологию снижения содержания сероводорода и меркаптанов в попутном нефтяном газе (ПНГ). Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

В компании пояснили, что технология позволяет очищать газовый поток в трубопроводе без применения дополнительного оборудования — с помощью жидкого реагента-нейтрализатора. Он удаляет из попутного нефтяного газа сернистые соединения. После первично очищенный продукт направляют на установку комплексной подготовки газа «Загорская» для последующей переработки. Инновация не требует капитальных затрат, создания новых объектов и дополнительного оборудования.

В «Роснефти» уточнили, что технология уже применяется на Вахитовской группе месторождений предприятия, работники которого первыми предложили очищать газ непосредственно в трубопроводе и доказали ее эффективность. Она позволила перерабатывать дополнительные объемы сернистого ПНГ, увеличить производство широкой фракции легких углеводородов и сухого отбензиненного газа и поставлять в магистральные газопроводы дополнительные объемы подготовленного газа, рассказали в компании.

Также технология помогла повысить объем рационального использования ПНГ с 20 до 80 тыс. кубических метров в сутки. Экономический эффект от ее введения составит более 1 млрд рублей в течение пяти лет, считают в «Роснефти».