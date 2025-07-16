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Стало известно, сколько российских компаний не смогли защититься от мошенников

Каждая 20-я опрошенная компания РФ передала данные кибермошенникам в 2025 году
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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Каждая 20-я опрошенная российская компания из числа малого и среднего бизнеса передала данные кибермошенникам в 2025 году. Таковы результаты опроса, проведенного компаниями «Актион Бухгалтерия» и «Актион Управление» (есть у «Газеты.Ru»).

Почти половина опрошенных российских малых и средних компаний сталкивалась со случаями кибермошенничества в этом году. Большинство из руководителей и сотрудников получали звонки от силовых структур и служб безопасности банков, а также фейковые сообщения в мессенджерах от собственных руководителей.

13,6% участников опроса не смогли распознать мошенников сразу. 33,7% от общего числа опрошенных отметили, что сразу распознали преступников.

33,1% сталкивались с фишинговыми атаками мошенников, нацеленными на доступ к конфиденциальным данным. При этом каждая 20-я компания из числа опрошенных не смогла распознать мошенников и передала им доступ.

77% вовремя распознали мошенников и не лишились денег. Около 10% лишились сумм в районе 10 тыс. рублей. Однако 6,6% потеряли свыше 100 тыс. рублей.

Большинство из опрошенных (74,9%) получали звонки из силовых структур и служб безопасности банков. Также одним из самых популярных методов мошенничества стали фейковые сообщения от имени руководителя компании. Более трети респондентов получали письма якобы от российских ведомств с вредоносным вложением. Также каждый десятый сообщил, что на его имя или имена родственников пытались оформить кредит.

В опросе приняли участие 514 респондентов, более 60% опрошенных — компании из сфер торговли/питания, производственной сферы и строительной.

Ранее мошенники начали красть аккаунты «Госуслуг» у абитуриентов.

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