Россияне активно получают пенсионные накопления

За первое полугодие 2025 года СберНПФ выплатил россиянам 10,1 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей пришелся на негосударственные пенсии, еще 9,2 млрд — на выплаты накоплений по линии обязательного пенсионного страхования. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе фонда.

Негосударственные пенсии получили 53,6 тыс. человек — на 33% больше, чем год назад. Это добровольные выплаты, которые граждане или их работодатели формировали через корпоративную пенсионную программу. Они не связаны с государственным стажем или пенсионными баллами.

Основную сумму — 8,8 млрд рублей — составили единовременные выплаты накопительной пенсии, которая формировалась до 2014 года. Тогда правительство заморозило отчисления на накопления, и новые взносы перестали поступать. Тем не менее уже собранные суммы остались в системе и продолжали инвестироваться.

С 2025 года россияне получили право за один раз забрать свои пенсионные накопления, если сумма не превышает 412 тыс. рублей. Этой возможностью уже воспользовались 62,6 тыс. человек.

Больше всего выплат получили жители Москвы и Подмосковья (38% по НПО и 10% по ОПС), Нижегородской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Свердловской области и Башкортостана.

Ранее в Госдуме объяснили, как забрать все пенсионные накопления сразу.