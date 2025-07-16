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Депутат оценил запрет на выплату зарплаты в криптовалюте

Депутат Никитин: выплачивать зарплату в криптовалюте пока небезопасно
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Фото предоставлено помощником депутата

Пока криптовалюты не получат стабильного статуса и прозрачного регулирования, использовать их как зарплатный инструмент — преждевременно и небезопасно, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

Запрет на выплату зарплат в криптовалюте — это вопрос правовой определенности и социальной защиты работников. Трудовой кодекс четко устанавливает: заработная плата должна выплачиваться в рублях, в денежной форме. Это гарантирует сотруднику стабильность, понятные расчеты, защиту от резких курсовых колебаний и доступ к социальным механизмам. Криптовалюта, при всех плюсах технологичности и трансграничности, остается высокорисковым активом. Например, ее курс может обрушиться за считанные часы. Более того, в случае спора между работодателем и работником, контролировать исполнение обязательств по зарплате в крипте будет крайне сложно», — отметил Никитин.

По его словам, эксперимент с трансграничными криптовалютными расчетами в 2024 году касается внешнеэкономической деятельности.

По данным CoinDesk, 15 июля курс биткоина превышал $117 тыс. С начала 2025 года биткоин подорожал на 24% или $22,6 тыс.

Российские компании не могут выплачивать зарплаты в криптовалюте, даже частично. Такой ответ 7 июля получила бизнес-среда от Государственной инспекции труда, позицию подтвердили и в Минтруде. В ведомстве напомнили: Трудовой кодекс РФ допускает только расчеты в рублях и в денежной форме. Поводом для обращения стал эксперимент по трансграничным операциям с цифровыми активами, который действует с начала 2024 года. Некоторые работодатели расценили его как основание для новых схем оплаты, в том числе с использованием криптовалют — особенно для сотрудников, работающих из-за рубежа. Однако власти подчеркивают: эксперимент не распространяется на трудовые выплаты.

Ранее стоимость биткоина обновила исторический рекорд.

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