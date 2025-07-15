Украина и США создадут предприятие по производству химических веществ

США и Украина подписали документ, который подразумевает создание совместного производства специальных химических веществ для военных нужд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский оборонный концерн «Укроборонпром».

Отмечается, что предприятие будет расположено на американской территории. Соглашение было подписано на полях международной конференции по вопросам восстановления Украины 11 июля.

«Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» и американская компания D&M Holding Company подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для нужд оборонного сектора», — говорится в публикации.

До этого постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин заявлял, что российская сторона зафиксировала не только случаи применения Украиной токсичных химикатов, но и наличие в стране системы их массового производства.

Ранее в ЛНР сбили украинский дрон с отравленным боеприпасом.