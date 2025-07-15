Стало известно, сколько россиян мечтают о прачечной рядом с домом

Каждый четвертый опрошенный россиянин мечтает о прачечной рядом с домом

Около четверти опрошенных россиян мечтают о прачечной самообслуживания прямо в жилом комплексе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Девелопмент-Юг» (есть у «Газеты.Ru»).

60% респондентов заявили, что воспользовались бы платной прачечной рядом с домом хотя бы раз в неделю. Почти 40% опрошенных признались, что нуждаются в услугах прачечной дважды в неделю и чаще, считая домашнюю стирку слишком трудоемкой.

Среди ключевых факторов прачечной россияне называют доступность цен (31%), возможность отказаться от покупки стиральной машины (27%) и премиальное качество оборудования (23%). Еще 19% участников исследования уверены, что такие прачечные должны были появиться давно — как способ сэкономить время и силы.

Наиболее востребованными функциями в прачечной опрошенные назвали наличие сушильных машин (36%), большую вместимость барабана (33%) и профессиональную глажку по запросу (31%).

Готовность платить за услуги варьируется: 43% россиян готовы потратить до 1 тыс. рублей при условии доставки белья до дома, 37% рассчитывают на сумму до 300 рублей, а еще 20% согласны на оплату от 1,5 тыс. рублей — с глажкой и доставкой.

Аналитики компании подчеркнули, что изменения в образе жизни, рост занятости и ускоренный ритм повседневности увеличили спрос на такие сервисы. Аналитики уверены, что по мере роста занятости населения, в том числе среди женщин, интерес к бытовому сервису у дома продолжит усиливаться.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.