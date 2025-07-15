Россияне стали заметно больше тратить летом

В июне-июле 2025 года средние потребительские расходы россиян выросли на 19% по сравнению с весенним периодом. На фоне роста расходов 29% россиян заявили, что уже к третьей неделе месяца выходят за пределы запланированного бюджета. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру».

Чаще всего россияне стали тратить больше на отпуск — об этом заявили 37% участников. Речь идет как о длительных каникулах, так и о коротких поездках внутри страны. Еще 29% отметили рост трат на питание вне дома — фудкорты, веранды и летние фестивали. Расходы на транспорт и такси увеличились на 24%, на одежду и сезонные аксессуары — на 21%, на культурные и развлекательные мероприятия — на 18%.

Повысилась и финансовая импульсивность. 32% респондентов сообщили, что совершали незапланированные покупки под влиянием настроения. Четверть приобретала вещи «на отпуск» без четких планов поездки. Каждый пятый признался, что стал больше тратить, чтобы «почувствовать, что живет» — особенно часто это отмечали молодые люди до 30 лет. При этом 14% респондентов признались, что чаще покупают товары по акциям и скидкам, а 11% стараются строго следовать бюджету.

Чаще всего причиной выхода за пределы бюджета россияне называют сезонный рост цен и эмоциональные траты. Каждый четвертый оформлял кредит или рассрочку — чаще на отпуск, технику или уходовые товары. Среди молодежи до 30 лет таких оказалось 36%. Еще 14% брали микрозаймы, чтобы «дотянуть до зарплаты», а 19% стали активнее пользоваться кредитными картами. Лишь 15% опрошенных сообщили, что регулярно откладывают деньги и не прибегают к заемным средствам.

Несмотря на расслабленное потребительское поведение, 52% респондентов уверены, что с наступлением осени вернутся к режиму экономии.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше инвестировать в ментальное и физическое здоровье.