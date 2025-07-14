В России связали резкий рост рынка акций с новыми 100-процентными санкциями Трампа

Резкий рост российского рынка акций 14 июля стал реакцией на заявление президента США Дональда Трампа по украинской ситуации, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Мощное восходящее движение российского рынка акций является реакцией на заявление президента США по украинской ситуации, которое было анонсировано в пятницу и спровоцировало серьезную просадку нашего рынка. Ее удалось выкупить, так как многие опасались более серьезных угроз со стороны США, а также начала их немедленной реализации, а не отложенной. Трамп пообещал ввести против России вторичные пошлины в 100%, если за 50 дней Москва и Киев не достигнут урегулирования. Он заявил об этом на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Американский президент также сообщил о достигнутой договоренности по поставкам оружия европейским странам, отметив, что в дальнейшем они смогут передавать это вооружение третьим государствам. При этом его заявление не стало неожиданностью — ранее о подобном развитии событий сообщали СМИ со ссылкой на источники, а сама риторика Трампа позволяла предположить такой сценарий», — отметил Бабин.

По его словам, дополнительным позитивом выступило выражение президентом США надежды на то, что как Россия, так и Украина будут стремиться к достижению мирного урегулирования как можно скорее.

«Таким образом, переговорный процесс получил новый импульс, хотя еще недавно казалось, что он в лучшем случае заморозился на неопределенный срок. В результате существенно увеличилась вероятность по меньшей мере скорого достижения перемирия. К тому же Трамп отметил, что Киеву не следовало бы воспринимать угрозы американских пошлин в адрес России как «сигнал о поощрении» украинской стороне», — заключил Бабин.

По данным Inestinh.com, индекс Мосбиржи 14 июля вырос на 2,72%, до 2713,96 пунктов по состоянию на 20:40 мск.

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