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«Ингосстрах» стал международным партнером Третьяковской галереи

На выставке в Пекине будут представлены более 90 работ Репина
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Евгений Биятов/РИА Новости

«Ингосстрах» получил статус международного страхового партнера Государственной Третьяковской галереи, а также стал официальным страховщиком произведений Ильи Репина для международного выставочного проекта «Илья Репин. Энциклопедия русской жизни», сообщает пресс-служба страховой компании.

Отмечается, что монографическая выставка организована в рамках Годов культуры России и Китая. Она пройдет в Национальном музее Китая в Пекине с 22 июля 2025 года по 11 января 2026 года.

Мероприятие станет крупнейшей экспозицией, посвященной творчеству Ильи Ефимовича Репина, когда-либо представленной китайской публике. В состав экспозиции войдут более 90 произведений, включая 45 живописных и 44 графических работы из собрания Государственной Третьяковской галереи.

По словам первого заместителя генерального директора «Ингосстраха» Алексея Галахова, участие в проекте для компании стало не только профессиональной задачей, но и большой честью.

«Страхование произведений одного из величайших художников России требует высочайшей ответственности и четкой экспертизы. Мы гордимся тем, что можем способствовать международному культурному диалогу, обеспечивая безопасность культурного наследия на пути к новой аудитории», — подчеркнул он.

Как отметили в страховой компании, «Ингосстрах» предоставляет полную страховую защиту произведений искусства на всех этапах их перемещения — от упаковки и погрузки до демонтажа полотен и возвращения экспонатов в музей. Такой подход гарантирует сохранность музейных предметов на протяжении всего выставочного цикла.

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