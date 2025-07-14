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В Подмосковье рубят лес с краснокнижными видами

«Моя Москва»: в Рузском районе рубят лес, где обитают животные из Красной книги
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В Рузском районе Московской области началась масштабная вырубка леса под строительство одного из крупнейших карьеров региона. Территория, которую расчищают, ранее входила в зону с особо охраняемыми видами — по данным 2021 года, там были зафиксированы более 20 видов животных и растений, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщил Telegram-канал «Моя Москва».

Жители 11 деревень заявили о необходимости приостановить работы, ссылаясь на потенциальную экологическую катастрофу. По словам жителей, техника уже отпугнула лесных животных, и местность, которую многие называли «Русская Швейцария» за чистоту и природу, превращается в промышленную площадку.

Особые вопросы у активистов вызывают новая экологическая экспертиза, проведенная самим недропользователем в 2024 году. Она пришлась на зимне-весенний период и не выявила ни одного краснокнижного вида.

«Выходит, те, кто должны искать следы жизни, просто не нашли следов в снегу. В прошлые годы после подобных работ в районе так ничего и не восстановили. Сейчас они требуют провести независимую экологическую экспертизу и приостановить вырубку хотя бы до ее завершения. Мы боимся, что за короткие месяцы исчезнет то, что природа создавала веками. У нас тут не стройплощадка, а дом — и для людей, и для зверей», — иронизируют местные.

Ранее в Госдуме заявили, что вырубка деревьев на дачном участке может наказываться штрафом.

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