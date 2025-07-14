Названы курсы доллара, евро и юаня в свете новых санкций против России

На этой неделе США и Евросоюз готовятся ввести новые санкции против России. Курс доллара в свете этих событий составит 77,5—79,5 рубля, евро — 90,5—92,5 рубля, юаня — 10,8—11,2 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«На российском валютном рынке наблюдается незначительное укрепление национальной валюты. В базовом сценарии рублю во втором полугодии будет присуще ослабление позиций. К тому же снова стал актуальным риск новых санкций. Тем временем поддержку рублю относительно трех валют продолжает оказывать текущая политика ЦБ. Не на стороне доллара в паре с рублем может оказаться ужесточение торговой риторики Трампа. Все чаще в сторону американской валюты звучит определение «рискованная» на фоне закрепившегося тренда на неопределенность политики администрации США, а также все еще сохраняющихся у нее разногласий с Федеральной резервной системой», — отметил Тимошенко.

По его словам, в фокусе внимания инвесторов на этой неделе — ожидаемая публикация данных по июньской инфляции в США, а также решение ФРС по ставкам, где пока конкурируют два прогноза — на их снижение в июле и на то, что они останутся на прежнем уровне. Траекторию евро может скорректировать свежая статистика из еврозоны по инфляции, которая показала в июне рост цен в Германии и может подтолкнуть ЕЦБ к снижению ставок, уточнил финансист. При этом на поддержку рубля со стороны нефтяных цен пока скорее не стоит рассчитывать, поскольку они показали некоторое снижение, уверен Тимошенко.

14 июля к 10:23 мск доллар стоил 78,56 рубля, евро — 91,65 рубля, юань — 10,95 рубля.

Ранее стало известно, каким будет курс доллара после новых торговых пошлин США.