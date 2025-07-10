Cтало известно, каким будет курс доллара после новых торговых пошлин США

На следующей неделе курс доллара составит 78–79 рублей, евро — 91,5–92,5 рубля, юаня — 10,9 –11,1 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» ⁠Андрей Смирнов.

«Пройден пик налогового периода, но политика США не позволяет говорить о скором возвращении курса доллара к фундаментально обоснованным оценкам.

Потенциал укрепления рубля относительно евро сомнителен, что снижает вероятность снижения курса ниже 91 рубля. Выход курса юаня к 11 рублям будет первой целью после очередного приближения к 10,85 рубля. Здесь рубль также слишком крепок, что в рамках нескольких месяцев предполагает возврат к 11,5 рубля. На курсы зарубежных валют к рублю будут влиять нефтяные котировки, денежно-кредитная политика ЦБ РФ, летний спрос россиян на валюту, торговые пошлины США и политика американской Федеральной резервной системы», — отметил Смирнов.

По его словам, котировки нефти Brent остаются около $70 на фоне роста добычи нефти странами ОПЕК+, неопределенности в тарифной политике США и потенциальным избытком предложения. Банк России пока сигнализирует об удержании требуемой жесткости для достижения цели по инфляции в 4%. Тем не менее на следующем заседании многие аналитики ожидают снижения ключевой ставки на 1–2 процентных пункта, уточнил эксперт. Он назвал немаловажными ожидания по ключевой ставке к концу года (прогнозируется снижение до 16% при сохранении устойчивого тренда в инфляции).

«Летний спрос на валюту имеет выраженную тенденцию к сезонному росту. Отложенные тарифы Трампа до 1 августа поддерживают курс американской нацвалюты.

Жесткий сигнал ФРС может способствовать укреплению доллара», — заключил финансист.

9 июля доллар стоил более 78 рублей, евро — 91 рубля, юань — 10,8 рубля. 8 июля США объявили о новых торговых пошлинах для 14 стран.

Ранее рублю предрекли статус самой подорожавшей валюты в мире по итогам года.