«Ростех» открывает двери своих заводов

«Ростех» запустил федеральный проект «Ростех.Промтур». Любой желающий может своими глазами увидеть, как сходят с конвейера грузовики и спорткары, мусор перерабатывается в электроэнергию, выпускаются высокотехнологичные протезы, в которых можно заниматься спортом и даже «подковать блоху».

На первом этапе к проекту подключились предприятия в Москве, Подмосковье, Самарской области и Татарстане. Скоро присоединится Башкортостан.

В Москве уже можно попасть в Центр аддитивных технологий и увидеть, как «печатают» авиадетали на промышленных 3D-принтерах. На заводе НПО «Металлист» гости пройдут весь путь создания современных протезов: от литья и сборки до функциональных испытаний.

На заводе энергоутилизации отходов в Воскресенске можно увидеть, как из твердых коммунальных отходов вырабатывают электроэнергию. Завод построен на основе самых передовых технологий и завершает собой полный цикл «жизни» мусора: от сортировки, переработки до утилизации оставшихся непригодных для вторичного использования «хвостов».

КАМАЗ в Набережных Челнах покажет, как создаются современные автомобили, как роботы собирают каркасы грузовиков, а 3D-моделирование помогает проверить их качество.

В Тольятти доступным стало предприятие LADA Sport. Посетители увидят сборку спортивных автомобилей, участвующих в соревнованиях. Тур включает знакомство с полным циклом производства — от «голого» кузова до готовой машины. Кроме того, гости смогут посидеть за рулем спорткара.

«Промышленный туризм дает не только новые впечатления, он несет важную образовательную миссию. Это новый взгляд на производство, возможность изнутри увидеть работу отрасли — предприятий с современными технологиями. Мы убеждены, что такой формат может вдохновить молодое поколение на выбор инженерных профессий», — сказала директор по коммуникациям — пресс-секретарь «Ростеха» Екатерина Баранова.

На платформе можно не только забронировать экскурсию онлайн, но и ознакомиться с правилами посещения и требованиями по технике безопасности.