На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Концерн Rheinmetall рассказал о планах продаж к 2030 году

Концерн Rheinmetall намерен увеличить объем продаж до €40-50 млрд к 2030 году
true
true
true
close
Global Look Press

Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует увеличить объем продаж до €40-50 млрд к 2030 году и создать рабочие места в ФРГ. Об этом Bild рассказал глава компании Армин Паппергер.

По его словам, для концерна это будет означать десятикратное увеличение по сравнению с 2021 годом. Паппергер добавил, что движущей силой роста объем продаж Rheinmetall является российско-украинский конфликт.

Глава компании подчеркнул, что в настоящий момент концерн ведет переговоры о закупках 6-7 тысяч машин, которые предназначены для оснащения новых бригад. Среди них танк Leopard 2, а также боевые машины пехоты Puma и Boxer. Паппергер добавил, что компания ожидает заказы на сумму до €70 млрд в течение следующих 12 месяцев только из Германии.

До этого сообщалось, что Rheinmetall и украинский «Укроборонпром» подписали меморандум о создании третьего совместного предприятия для выпуска 155-мм артиллерийских снарядов. Производство мощностью 150 тыс. единиц в год планируют запустить к 2026 году.

Ранее сообщалось, что на заводе Volkswagen планируется наладить выпуск бронекабин для военных грузовиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами