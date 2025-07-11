Темпы роста экономики Москвы значительно повысились

Собянин отметил рост экономики Москвы в среднем на 4,7% за последние 5 лет

Экономика Москвы ускорила рост — средний показатель за пять лет составил 4,7% против 1—2% до 2020 года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил портал mos.ru.

Собянин уточнил, что устойчивое развитие столицы продолжается даже на фоне охлаждения экономики. В частности, уже в первом месяце текущего года объем инвестиций в основной капитал вырос приблизительно на 8%. В целом же он за последние годы увеличился вдвое.

По словам мэра, Москва взяла курс на современную индустриализацию, потому высокотехнологичный сектор столичной экономики тоже растет год от года. За счет этого в городе появляются новые центры компетенций.

Сергей Собянин добавил, что одновременно Москва продолжает развивать межрегиональное и международное сотрудничество, этому способствуют запущенные в городе инициативы для поддержки экспортного потенциала. На данный момент в другие регионы и государства направляется уже почти треть товаров московских компаний.