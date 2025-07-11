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В Финляндии сообщили о массовости обмена рублей на евро

Финские СМИ сообщили о частых случаях обмена российских рублей на евро
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Arisani/Shutterstock/FOTODOM

Финские СМИ пишут о том, что в Финляндии возник «серый» обменный рынок, на котором в большом объеме осуществляется размен российских рублей на евро. На это обратила внимание газета «Известия».

Так, финское издание Iltalehti пишет, что граждане страны знают, как обменять рубли на евро без лишних глаз. Люди встречаются друг с другом без участия банков и посредников. Общение происходит через Telegram, а встречи чаще всего проходят в Хельсинки, Эспоо и Вантаа. Процесс выглядит так: человек, желающий обменять валюту, оставляет сообщение на канале, указывая сумму и место встречи.

Администраторы канала, где проходят переговоры, при этом предупреждают о рисках мошенничества. Опытные участники советуют встречаться в людных местах. По их словам, это поможет избежать ситуаций, когда обманщик сможет забрать деньги и скрыться без последствий.

Масштаб обменных операций стал настолько велик, что вызвал тревогу у властей. В финском отделе финансовой разведки Национальной уголовной полиции обеспокоены тем, что частные валютные сделки остаются вне контроля. Сотрудник отдела Микко Варри предупреждает: расширение «серой» зоны обмена валюты не только угрожает тем, кто ей пользуется, но и увеличивает риск уклонения от налогов, а также появления в финансовой системе страны сомнительных средств. Варри напоминает, что финское законодательство требует, чтобы все, кто занимается обменом валюты, регистрировались и выполняли налоговые обязательства. Однако в данном случае этого не происходит, и всех таких менял можно привлечь к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Ранее эксперт объяснил, почему в Финляндии активизировалась торговля рублями.

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