Россияне стали чаще страховаться от несчастных случаев

«Сравни»: россияне купили на 20% больше страховых полисов от несчастных случаев

Количество купленных россиянами полисов от несчастных случаев увеличилось на 20% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни».

Средняя стоимость полиса страхования от несчастных случаев во втором квартале составила 652 рубля, что на 14% выше уровня 2024 года. Одновременно увеличился и средний срок страхования — с 22 до 25 дней. Это свидетельствует о росте осознанности пользователей при планировании активностей, включая спортивные занятия и детский досуг, уточнили в пресс-службе.

Среди наиболее популярных активностей, при которых оформляются полисы страхования от несчастных случаев, — футбол, плавание, бег, спортивный туризм и волейбол. В гендерном разрезе преобладают мужчины (61%), женщины составляют 39% застрахованных. Возрастной диапазон клиентов широк — от 1 года до 85 лет.

По словам менеджера страховых продуктов в маркетплейсе «Сравни» Светланы Логиновой, рост числа оформленных полисов отражает тенденцию к развитию ответственного потребления и финансового планирования, особенно в сезон отпусков, детских лагерей и спортивных мероприятий.

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