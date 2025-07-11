На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали чаще страховаться от несчастных случаев

«Сравни»: россияне купили на 20% больше страховых полисов от несчастных случаев
true
true
true
close
Telegram-канал ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчета

Количество купленных россиянами полисов от несчастных случаев увеличилось на 20% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни».

Средняя стоимость полиса страхования от несчастных случаев во втором квартале составила 652 рубля, что на 14% выше уровня 2024 года. Одновременно увеличился и средний срок страхования — с 22 до 25 дней. Это свидетельствует о росте осознанности пользователей при планировании активностей, включая спортивные занятия и детский досуг, уточнили в пресс-службе.

Среди наиболее популярных активностей, при которых оформляются полисы страхования от несчастных случаев, — футбол, плавание, бег, спортивный туризм и волейбол. В гендерном разрезе преобладают мужчины (61%), женщины составляют 39% застрахованных. Возрастной диапазон клиентов широк — от 1 года до 85 лет.

По словам менеджера страховых продуктов в маркетплейсе «Сравни» Светланы Логиновой, рост числа оформленных полисов отражает тенденцию к развитию ответственного потребления и финансового планирования, особенно в сезон отпусков, детских лагерей и спортивных мероприятий.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана с продажей полисов ОСАГО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами