СберБанк возглавил рейтинг доверия россиян

Сбербанк возглавил топ-5 банков, которым доверяют жители России во всех федеральных округах. Об этом на основании опроса сообщили аналитики МТС AdTech.

В пятерку вызывающих доверие банков вошли СберБанк, Т-Банк, ВТБ, Альфа-банк и Ozon Банк. Cбер в списке лидирует, о доверии к нему заявили 72% респондентов.

В МТС AdTech уточнили, что на уровень доверия к банку оказывает влияние коммуникация финансовой организации, в том числе реклама. Доверие к ней вызывают данные об основных условиях по продукту банка, о чем заявили 66% участников опроса.

Также играет роль информация о процентных ставках, ее отметили 44% респондентов. Для 35% фактором, влияющим на доверие, выступает реклама, в которой даются полезные советы по финансовой грамотности. Еще у 20% опрошенных доверие вызывает персонализированная реклама.

В МТС AdTech добавили, что тенденция на построение доверия у целевых аудиторий банков наблюдается уже не первый год. В связи с тем, что продукты финансовых организаций становятся все сложнее, банкам важно просвещать клиентов, а также использовать омниканальный подход.

В опросе приняли участие 2000 совершеннолетних жителей России, проживающие на территории РФ. Исследование проводилось в мае текущего года.