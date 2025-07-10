Глава АТОР рассказала, будут ли открыты международные рейсы до Геленджика

Аэропорт Геленджика планирует возобновить работу с 18 июля, но пока с внутренними рейсами, заявила в кулуарах Церемонии передачи Тихвину знака столицы серебряное ожерелье России исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru». Глава ассоциации назвала крайне маловероятным запуск международных рейсов до Геленджика.

«Источниками информации для сроков запуска остаются Росавиация и Минтранс: пока никаких переносов не объявлено, поэтому ожидания рассчитываются исходя из официальных данных. Пока все расчеты ведутся на основе официальных сроков Росавиации и Минтранса — никаких перенесений не зафиксировано. В текущий момент проект предполагает запуск только внутренних рейсов, тогда как возможность открытия международного направления на ближайшее время остается крайне маловероятной», — подчеркнула Ломидзе.

По ее словам, это связано с тем, что восстановление международного авиасообщения требует дополнительных согласований и инфраструктурных подготовок, которые еще не завершены.

9 июля в Росавиации сообщили, что аэропорт Геленджика готов к обслуживанию рейсов с 10 июля. Он был закрыт 24 февраля 2022 года.

Ранее в АТОР назвали последствия открытия аэропорта Геленджика.