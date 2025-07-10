Стало известно, в каком городе России дешевле всего сходить на концерт

Самые дешевые билеты на спектакли, музыкальные шоу, концерты продаются в Омске — за 1 755 рублей в среднем, рассказала «Газете.Ru» директор по маркетингу программы лояльности СберСпасибо Ольга Иванова.

Также среди городов с самыми низкими ценами оказались Волгоград, Краснодар и Пермь, где средняя стоимость билетов варьируется от 1 800 до 2 300 рублей. Цена на билеты сильнее всего упала в Самаре — до 2 857 рублей, это на 8% ниже, чем годом ранее. По словам Ивановой, причиной этой тенденции стало усиление конкуренции среди местных организаторов мероприятий, которые начали чаще проводить акции и предлагать скидки.

Иванова уточнила, что дороже всего ходить на развлекательные мероприятия в Москве, где средний чек составил 3 705 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург (3 112 рублей), а замыкает тройку Ростов-на-Дону (3 059 рублей). Высокие цены в этих городах Иванова объяснила традиционно более высоким уровнем доходов населения, наличием крупных площадок и популярностью выступающих артистов.

«В 2025 году средний чек на спектакли и музыкальные шоу в России вырос на 13% и достиг 3 153 рублей. При этом число покупателей билетов почти не изменилось (+1%), однако сами покупки стали совершаться чаще. Интерес подогревает старт сезона представлений на открытом воздухе, увеличение числа масштабных фестивалей в регионах и появление новых сервисов для оплаты. Только за весенний период 2025 года в 16 крупнейших городах было куплено свыше 2,1 млн билетов, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма трат за это время превысила 6,7 млрд рублей», — рассказала Иванова.

Эксперт добавила, что одним из главных факторов роста спроса на концерты стало активное вовлечение в культурную жизнь молодежи и зумеров, которые формируют новые тренды и жанровые предпочтения на музыкальном рынке.

«Мы фиксируем устойчивый рост спроса на концерты артистов, близких поколению зумеров. В первую очередь это касается русскоязычного хип-хопа и рэпа — билеты на выступления OG Buda, Mayot, Markul и других представителей жанра распродаются быстро. Теперь в этот ряд можно поставить и Надежду Кадышеву. Также стабильно высоким остается интерес к поп-панку и ностальгическим форматам: концерты «Кино», «Арии» и «Короля и Шута» собирают молодую аудиторию не меньше, чем современные поп-исполнители — МУККА, Xolidayboy или ZOLOTO», — пояснили в пресс-службе компании «Афиша» в ответ на вопрос, какие жанры сегодня наиболее востребованы среди молодой аудитории.

Ранее музыкальный критик Артемий Троицкий (признан в РФ иностранным агентом) порадовался, что молодые россияне предпочитают слушать композиции Надежды Кадышевой.