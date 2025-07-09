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Компания Nvidia установила рекорд по размеру капитализации

Nvidia стала первой компанией с капитализацией более $4 трлн
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Global Look Press

Капитализация разработчика графических процессоров Nvidia превысила отметку в четыре триллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Nvidia стала первой в истории компанией, достигшей данной отметки.

По состоянию на 16:43 мск цена акций разработчика графических процессоров росла на 2,33% — до $163,73 за ценную бумагу.

За несколько минут до этого показатель достигал нового исторического максимума в $164. Из расчета такой стоимости акций капитализация Nvidia составила $4,002 трлн.

8 июня стало известно, что компания приступила к реализации амбициозного проекта по созданию около 100 специализированных дата-центров для искусственного интеллекта (ИИ). Они получили название «ИИ-фабрики». Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг назвал эту работу долгосрочным проектом, рассчитанным на 50 лет, который призван кардинально изменить мировую инфраструктуру ИИ.

Ранее на сайте Nvidia появилась странная и несуществующая видеокарта-кирпич за $0.

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