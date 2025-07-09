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В Белоруссии клиенты банков пожаловались на исчезновение денег с карт

«Беларусбанк» и другие банки сообщили о техническом сбое с картами
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Depositphotos

В Белоруссии произошел масштабный сбой в работе банковских систем — клиенты нескольких крупных банков, включая «Беларусбанк», пожаловались на исчезновение денег с банковских карт. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местных жителей и соцсети.

Один из пользователей рассказал агентству, что утром обнаружил обнуленный баланс на своей карте, хотя накануне на ней было около 500 белорусских рублей (порядка $170 или примерно 11 940 российских рублей).

Как уточнил телеканал «Первый информационный», сбой затронул не только «Беларусбанк», но и другие финансовые организации. Подтверждение этой информации позже поступило и от Банковского процессингового центра Белоруссии.

В компании подтвердили, что 9 июля в аппаратно-программном комплексе произошел технический сбой. Он привел к временным отрицательным балансам на картах клиентов «Беларусбанка», «Белагропромбанка» и «Белинвестбанка». Сейчас специалисты устраняют проблему, и в ближайшее время балансы по картам обещают восстановить. Центр извинился за доставленные неудобства.

Ранее сотрудница банка украла у пожилых вкладчиков более 5,6 млн рублей.

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