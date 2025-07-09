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В России семейную ипотеку запретят оформлять не по месту регистрации

Аксаков: с 2026 года в России запретят семейную ипотеку вне региона регистрации
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Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

Запрет на оформление семейной ипотеки не по месту регистрации заемщика могут ввести уже в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил в беседе с «Известиями» глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, соответствующий законопроект планируют внести в парламент до конца текущей сессии. Инициатива, по мнению депутата, поможет сделать госпрограмму более адресной и защитит ее от использования в инвестиционных целях.

По оценкам аналитиков, инициатива может сократить объемы выдачи семейной ипотеки на 15–30%, особенно в крупных городах. Это в свою очередь приведет к снижению цен на жилье, особенно в сегменте новостроек комфорт-класса. Ожидается, что падение может составить от 5 до 10%.

При этом эксперты предупредили, что запрет может ударить по мобильности россиян, особенно молодых семей, которые переезжают в крупные города в поисках работы. Им придется менять регистрацию, чтобы воспользоваться программой — а это может быть сложно и не всегда возможно.

Вместе с тем в ЦБ прогнозируют снижение ключевой ставки в 2026 году до уровня 13–14%. Это может немного оживить рынок, но зависимость от льготных программ останется высокой — даже при ставке 7,5% в 2023 году более половины ипотек в РФ оформлялись на льготных условиях.

С предложением ограничить географию семейной ипотеки еще выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она указала, что в 2024 году половина всех кредитов по этой программе пришлась на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, хотя значительная часть заемщиков живет в других регионах. При этом программа изначально создавалась для улучшения условий жизни семей с детьми по всей стране.

Ранее россиянам назвали плюсы и минусы ипотеки на 25–30 лет.

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