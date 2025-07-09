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В ТГУ появится магистратура «Дата-аналитика для бизнеса»

Wildberries & Russ и ТГУ подготовят экспертов по Big Data
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kenchiro168/Shutterstock/FOTODOM

Wildberries & Russ (РВБ) совместно с Институтом анализа больших данных и искусственного интеллекта Томского государственного университета (ТГУ) осенью запустят магистерскую программу «Дата-аналитика для бизнеса». Об этом сообщил директор по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль в рамках Дня молодежи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Обучение стартует 18 сентября, а прием документов начался в конце июня. По словам Коваля, партнерство с ТГУ открывает новые возможности для синергии образования, науки и бизнеса.

«Мы готовы предоставить студентам качественную прикладную базу — доступ к кейсам, уникальному опыту и командам. Сегодня студентам необходимо учиться, реализовывать свои идеи на практике, интегрировать новые технологии в реальную экономику», — отметил он.

Как уточнили в РВБ, программа рассчитана на два года и включает последние разработки в сфере аналитики, запросы компаний и фундаментальный подход. Кроме того, студенты смогут выбрать одну из трех специализаций: продуктовая аналитика, маркетинговая аналитика или BI-аналитика.

Отмечается, что занятия будут проходить онлайн, но магистранты получат все студенческие льготы и отсрочку от армии.

«Рады сообщить, что ТГУ запускает магистратуру «Дата-аналитика для бизнеса» с одной из сильнейших современных компаний России — Wildberries & Russ. Студенты узнают особенности работы с Big Data и искусственным интеллектом в бизнесе из первых уст», — отметил директор Института анализа больших данных и искусственного интеллекта Вячеслав Гойко.

По его словам, эксперты РВБ будут вести часть дисциплин вместе с преподавателями ТГУ. Также компания возьмет студентов на практику и предложит им написать выпускную квалификационную работу по реальным проектам и кейсам

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