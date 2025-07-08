Россияне стали чаще расплачиваться при помощи биоэквайринга

Сбер: россияне в этом году платили улыбкой в 15 раз чаще

В течение первых шести месяцев текущего года жители России выполнили при помощи биоэквайринга свыше 92 млн транзакций, что в 15 раз больше, чем годом ранее. Об этом на основании своих данных сообщил Сбербанк.

В финансовой организации отметили, что также во втором квартале этого года на 50% по сравнению с первым увеличилось число оборотов и транзакций.

Cогласно аналитике Сбера, чаще всего платят улыбкой жители Сыктывкара. Далее следуют Северодвинск и Сарапул. В топ-10 городов по частоте использования биоэквайринга также вошли Архангельск, Курган, Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Кострома, Южно-Сахалинск, Йошкар-Ола.

Самая крупная покупка, совершенная при помощи биоэквайринга в первые шесть месяцев этого года, была выполнена в Москве, добавили в банке. Клиент оплатил улыбкой транспортное средство за 14,2 млн рублей.

В Сбере отметили, что чаще всего жители России используют биоэквайринг для оплаты продуктов питания (62%), кафе и рестораноы (15%), в аптеках и медучреждениях (7%).