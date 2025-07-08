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В Петербурге захотели ввести новые налоги

В ЗакСе Петербурга предложили ввести налоги для сервисов такси и каршеринга
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Власти Санкт-Петербурга работают над тем, чтобы обязать сервисы такси, каршеринга и кикшеринга платить налоги в городе. Об этом в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» заявил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.

По его словам, в Петербурге «многие такси появились» не с местными номерами. Спикер ЗакСа отметил, что люди приобретают автомобиль, «регистрируют его там, где меньше налоги», и привозят в город.

«Машины ездят в Петербурге, а налоги получает другой регион. Это не совсем справедливо», — сказал Бельский.

До этого председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила, что поездки на такси после вступления в силу закона о локализации автомобилей могут подорожать на 30%.

Согласно закону о локализации автомобилей такси, для включения автомобиля в реестр такси нужно выполнить одно из требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

При этом исключение сделали для Калининградской области и Сибирского федерального округа, где требования не будут применяться до 1 марта 2028 года, и для регионов Дальнего Востока — до 1 марта 2030 года.

Ранее были названы три способа снизить стоимость поездки на каршеринге в России.

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