Названы три способа снизить стоимость поездки на каршеринге в России

Снизить стоимость поездки на каршеринге можно за счет выбора фиксированного тарифа, кэшбэка и пересадки на общественный транспорт. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители каршеринговых сервисов.

«С тарифом «С пересадкой» можно добраться из отдаленных районов, где низкий спрос, до метро, МЦД, электрички или любого другого общественного транспорта за фиксированные 79 рублей», — рассказали в пресс-службе «Делимобиля».

Тариф действует в ряде районов Москвы за пределами Третьего транспортного кольца и позволяет сервису получить больше доступных машин в местах, где они востребованы, добавили в компании.

«В случае с поминутной тарификацией действует динамическое ценообразование, которое зависит от множества факторов, поэтому иногда выгоднее обойдется именно пакетный тариф. Забронировать машину можно как на час, так и на несколько суток», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе BelkaCar.

В компании также упомянули о возможности получать кэшбек от партнеров. В «Ситидрайве» также предусмотрен кэшбек в виде бонусов и фиксированные тарифы на заранее определенное время и километраж, которые могут быть выгоднее динамических ставок.

«Чтобы у пользователей была возможность выбрать наиболее выгодный тариф для поездки, мы активно работаем над расширением тарифной сетки: в сервисе есть пакетные предложения, которые позволяют арендовать автомобиль от 2-х часов до 7 дней», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

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