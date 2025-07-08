МТС дополнит экосистему продуктов с помощью геймификации

МТС поставил цель дополнить линейку своих экосистемных продуктов при помощи игровых механик, для этого компания создала собственный центр геймификации. В рамках инициативы организация в июле текущего года выпустила детскую кросс-платформенную гиперказуальную игру «Киба», сообщили в пресс-службе МТС.

Игра ориентирована на детей в возрасте от 6 до 12 лет. В рамках игрового процесса пользователи смогут взаимодействовать друг с другом, принимать участие в мини-играх, а также зарабатывать игровую валюту, которую впоследствии можно обменять на одежду для персонажей.

Внедрение подобных механик в продукты даст компании возможность дополнять свои экосистемные решения игровыми продуктами для новых форматов взаимодействия с молодой и детской аудиторией, подчеркнули в МТС. Также оно позволит объединять качественную связь и технологические решения, добавили в компании.

В МТС не исключили, что в будущем при помощи подобных игр станет возможным создание новых механик взаимодействия с пользователями. В частности, они смогут производить обмен виртуальной валюты на скидки на экосистемные продукты МТС или сертификаты партнеров компании.